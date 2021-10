Unfallflucht in Lützelstraße und Eremitagestraße : Unfallflucht: VW Passat und BMW Alpina beschädigt

Zweibrücken Die Zweibrücker Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Jemand Unfallflüchtiges hat – entweder zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 12.15 Uhr, oder am Donnerstag zwischen 12.30 und 15.35 Uhr – einen silbergrauen VW Passat auf dem Parkplatz unter der Gottlieb-Daimer-Brücke in der Zweibrücker Lützelstraße an der Heckstoßstange beschädigt (ca. 1000 Euro).

Ein blauer BMW Alpina B3 (getunter Dreier), der am 27. und 28. September (15 bis 19 Uhr) am rechten Fahrbahnrand der Zweibrücker Eremitagestraße geparkt war, wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug an der Frontstoßstange gestreift. Nach Spurenlage dürfte sich der Unfall ereignet haben, als der oder die Unfallflüchtige von der Eremitagestraße nach rechts in die Jakobstraße abbog.