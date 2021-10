Euroclassic-Konzert in Festhalle Zweibrücken : Schwedenhappen beglückt die Geschmacksnerven

Zweibrücken „Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu / Wenn die kleinen Babys schlafen / Drum schlaf auch du“: Wer kennt nicht das schöne, durch Heinz Rühmann populär gewordene Schlaflied? Wenn dann drei schwedische Vollblutmusiker auf die Namen Landgren, Lindgren und Lundgren hören, dann liegt es nahe, ein LaLiLu-Programm zu erstellen.

Starposaunist Nils Landgren, wohl der Bekannteste des Trios, Saxofonist/Flötist Magnus Lindgren und Pianist Jan Lundgren traten am Freitagabend mit der SWR Big Band in der Zweibrücker Festhalle auf.

Natürlich passte so ein dreifacher Schwedenhappen bestens zum diesjährigen Motto des Euroclassic-Festivals namens „Nordlichter“. Schade nur und auch unverständlich, dass selbst die begrenzte Anzahl von möglichen Sitzen nicht voll zu kriegen war bei diesem Jazzkonzert der absoluten Spitzenklasse. So lauschten nur etwa 220 Zuhörer dem wunderbaren Klangkörper der Big Band und den drei hervorragenden Solisten. Um das kurz einzuordnen: Die SWR Big Band gehört weltweit zu den besten ihres Fachs, was sich unter anderem darin zeigt, dass sie viermal für den Grammy nominiert worden ist. Landgren hat von Herbie Hancock über Esbjörn Svensson bis Fred Wesley fast mit allen Jazzern von Rang und Namen zusammengearbeitet – der heute 65-jährige wirkte zudem als junger Mann bei der Abba-Aufnahme „Voulez-vous“ mit. Landgren ist nicht nur ein überragender Posaunist, er singt auch sehr gut mit einer leisen, aber unglaublich Tonhöhen-stabilen Stimme. Wie zu Stein erstarrt steht er dann auf der Bühne, wenn er einen langen Ton singt ohne die geringste Schwankung.

Man will da Jan Lundgren nicht Unrecht tun, wenn man spekuliert, ob er nur wegen der ersten beiden Buchstaben seines Nachnamens dabei war. Nein, auch der 55-jährige hat so einiges an Jazz-Renommee vorzuweisen, aber neben La und Li fiel es Lu schwer, sich in Szene zu setzen. Der Abend begann mit dem Prinzip, zu einer einfachen Melodie ein ausgefeiltes Arrangement mit Jazzharmonien zu erstellen – das zog sich durchs gesamte Konzert durch. Tatsächlich hatte Lindgren sich als Arrangeur des anfangs erwähnten Rühmann-Klassikers angenommen und diesen mit den Klangfarben der Bigband unterlegt.