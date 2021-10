Zweibrücker Benefiz-Konzert für Togo : Berührender musikalischer Spaziergang

Zweibrücken Genussvoll musikalisch promenieren und dabei etwas Gutes tun. Das gönnten sich bei dem zehnten Zweibrücker Benefiz-Konzert für Togo im Pfarrheim Heilig Kreuz rund 60 Musikliebhaber. Ihre Begeisterung für das musikalische Trio drückten sie in großzügigen Geldspenden aus.

Zum Auftakt des Benefiz-Konzerts für Togo entführte das Quartett in dem mit der Landesflagge von Togo geschmückten Saal im Zweibrücker Pfarrheim Heilig Kreuz mit zwei Sätzen aus einer Trio-Sonate des Flötisten, Oboisten, Komponisten, Flötenbauers und Flötenlehrers seiner Majestät Friedrichs des Großen an dessen Hof. Der Musiker begleitete seinen königlichen Schüler, der selbst begeistert Traversflöte spielte und komponierte, wohl sogar auf dessen Feldzügen und Inspektionsreisen, ließ Wolfgang Emanuel wissen.

Mit ihrer Querflöte erzählte die Pirmasenserin Helma Terres die Geschichte des Pan, komponiert von Albert Rossuel. In ganz typischen, kurzen Läufen und akzentuiert hörbaren Sprüngen verfolgte der wilde Hirtengott seine vergebens geliebte Nymphe und erhob ein Jammergeschrei in der Flöte, das Marina Kavtaradze am Piano mit akustisch tropfenden Tränen begleitete. Schwermütig, mit verzögerten Triolen und elegischen Melodieverläufen, schilderte die Oboe von Musikschulleiter Walther Theisohn „Vergessenheit“ in Astor Piazzollas bekanntestem Tango „Oblivion“. Romantisch geleiteten Helma Terres und Walther Theisohn, diesmal mit dem weniger bekannten, dabei klanglich absolut mitreißenden Englischhorn in die impressionistische Landschaft der Provence.