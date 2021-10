Glück im Unglück für zehnjährige Radlerin in Althornbach und junge Leute in Kleinwagen : Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen

Contwig/Zweibrücken/Althornbach In den letzten Tagen hat es im Gebiet der Polizeiinspektion Zweibrücken mehrere Unfälle mit Verletzten gegeben.

An der Autobahn-Abfahrt Contwig sind am Samstag ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Laut Polizei übersah der 59-jährige Autofahrer beim Abbiegen auf die L 480 (Steinhauser Straße) in Richtung Outlet-Center den bevorrechtigen 28-jährigen Biker, welcher auf der L 480 Richtung Zweibrücken fuhr. Die Fahrzeuge kollidierten. Der Motorradfahrer stürzte und klagte über Schmerzen in Hüfte und Arm. Ein Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Schaden an den Fahrzeugen: insgesamt etwa 10 000 Euro.

Auf der Autobahn 8 scherte ein 54-jähriger Autofahrer (Höhe Abfahrt Contwig) am Samstag gegen 18 Uhr zum Überholen aus. Dabei übersah er laut Polizei den Pkw eines 23-Jährigen auf der linken Spur. Bei der Kollision entstand ungefähr 14 000 Euro Schaden, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Das 23-jährige Unfallopfer klagte über Schmerzen im Handgelenk, weshalb ein Rettungsdienst den Mann insKrankenhaus brachte. Zwecks Unfallaufnahme und Abschlepparbeiten musste die A 8 ab der Anschlussstelle Contwig in Fahrtrichtung Zweibrücken für rund 30 Minuten gesperrt werden.

Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor laut Polizeibericht vom Sonntag ein 19-Jähriger auf der Kreisstraße 81 bei Riedelberg in Richtung Vinningen die Kontrolle über seinen Renault Twingo und prallte frontal gegen einen Baum. Nach dem Aufprall überschlug sich der Kleinwagen und landete im Feld. Die Insassen, ein 16 und 17-jähriges Mädchen sowie der Fahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt, kamen aber ins Krankenhaus.

Auf dem Hilgardcenter-Parkplatz in Zweibrücken wurde am Freitag gegen 16 Uhr eine Fußgängerin verletzt. Ein 42-jähriger Autofahrer übersah die 71-jährige Fußgängerin, welche den Fußgängerüberweg vom Edeka-Markt in Richtung Parkplatz passierte. Die Fußgängerin wurde zu Boden geschleudert und verletzte sich leicht an der rechten Hüfte.

„Eine starke Alkoholisierung dürfte ursächlich für den Unfall eines 50-jährigen Radfahrers gewesen sein, der sich bei dem Sturz ein Bein brach und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste“, berichtet die Polizei vom Donnerstagmittag in der Zweibrücker Poststraße. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.