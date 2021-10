So wird unser Wetter : Zunächst atlantisch

Hinter einer Kaltfront gelangt zu Wochenbeginn kühlere Atlantikluft nach Mitteleuropa. Dabei ziehen bis Mittwoch einige Störungsfronten mit etwas Regen oder örtlichen Schauern über das das Zweibrücker Land hinweg.

Montag: Die neue Woche startet mit dichten Schichtwolken, aus denen es gelegentlich tröpfelt. Im Tagesverlauf trocknet die Luft etwas ab und die Wolkendecke bekommt stellenweise Lücken, bevor in der Nacht auf Dienstag von Lothringen her neuer Regen aufzieht. Die Temperaturen entsprechen dabei in etwa der Jahreszeit.

Wetterdaten Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 9 bis 12, Dienstag 8 bis 11, Mittwoch 5 bis 8, Donnerstag 4 bis 7. Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag/Dienstag 13 bis 16, Mittwoch 10 bis 13, Donnerstag 12 bis 15. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 55 bis 65, Dienstag 65 bis 75, Mittwoch 25 bis 35, Donnerstag 5 bis 15. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 1 bis 3, Dienstag 3 bis 6, Mi 0 bis 0,5, Do 0. Sonnenscheindauer in Stunden: Mo 0-1, Di 1-2, Mi 0-1, Do 4-5. Windrichtung und -stärke in Beaufort: Mo Süd 3-4, Di Südwest 3-4, Mi Südwest 2-3, Do- Nordost 3.