Übung mit Fallschirmjägern und Wiesel-Panzern : „Hammerschlag“ stört Nachtruhe

Pirmasens/Zweibrücken Bundeswehr-Manöver der Zweibrücker Fallschirmjäger im Großraum Pirmasens sorgt für Aufregung.

„Donnerschläge und lautes Geknatter wie aus Maschinengewehren“, haben Karin Becker in der Nacht zu Dienstagnacht aus dem Schlaf gerissen. Die Pirmasenserin, die im Schachen wohnt, ging zunächst von einer Militärübung auf dem Truppenübungsplatz im französischen Bitche aus. „Aber das Ganze wirkte so nah, war so laut und wiederholte sich eine Stunde später erneut, dass ich dachte, da rollt eine ganze Kompanie an Soldaten aus Richtung Winzeln an. Ich hab richtig Angst bekommen“, berichtet sie aufgeregt.