Ortsgemeinderat Großsteinhausen prüft Brunnenauslauf-Freilegung : Soll Wasser den Steigweg beleben?

Großsteinhausen Der Großsteinhauser Rat ist sich darüber noch nicht schlüssig. Und will deshalb dazu erst einmal die Anwohner der auszubauenden Straße hören.

Ortsbürgermeister Volker Schmitt skizzierte am Dienstagabend im Gemeinderat, wie Freilege-Idee aufkam. Stadtplaner Jürgen Wolf warb beim Vorstellen der beiden Planvarianten für die mit einem offenen Wasserabfluss beim Dorfbrunnen. Ebenso, wie das früher vor der Neugestaltung des Brunnenplatzes in den 80er Jahren der Fall gewesen ist. Schmitt hat sich schon um eine Finanzierungsmöglichkeit gekümmert: Aus dem Fördertopf „Investitionsstock“ könnte es Mittel geben, die Gemeinde sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn nach oberflächlichen Untersuchungen müsste der Abflusskanal, in den gegenwärtig das Brunnenwasser „gezwängt“ wird, aufgrund der technischen Beschaffenheit auch erneuert werden, was zusätzliches Geld kostet. Wolf: „Das Straßenoberflächenwasser könnte zusammen mit dem Brunnenwasser in die Vorflut geleitet werden.“