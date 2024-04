Landfrauen-Verein Hornbach feiert 20. Geburtstag Liebe, Engagement und Zeit

Für Hilde Reschke war das absolute Highlight im Laufe der Jahre der Auftritt der mittlerweile verstorbenen Schauspielerin Ursula Cantieni – bekannt als Frau Faller in der gleichnamigen TV-Serie – mit ihrer Putzfrau-Parodie in der Pirminiushalle. Tradition hat auch der jährliche Ausflug, der gerne zu einer der Bundesgartenschauen in der weiten Region führte – im vergangenen Jahr entsprechend nach Mannheim oder auch schon mal in die Stuttgarter Wilhelma.