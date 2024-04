Kommunalwahlen Die Duelle in Zweibrücken-Land stehen fest

In Althornbach buhlen Miriam Schery (parteilos, aber ins Rennen geschickt von der SPD) und Amtsinhaber Bernd Kipp um die Wählerstimmen. In Battweiler schickt sich Stefan Hlava (SPD) an, das Erbe seines Parteifreundes Werner Veith anzutreten. In Bechhofen kreuzen diesmal auch bei der Ortsbürgermeisterwahl die CDU und SPD die Klingen. Amtsinhaber Paul Sefrin (CDU) will weiter das Ehrenamt behalten, Herausforderer ist diesmal Thorsten Jung (SPD).