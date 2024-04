Martinshöhe In Martinshöhe darf gebaut werden

Der Quadratmeterpreis für das voll erschlossene Grundstück liegt in Martinshöhe bei 155,60 Euro. Im zweiten Bauabschnitt können weitere Baugrundstücke erschlossen werden, doch die sollen vorerst mal noch in der Reserve gehalten werden. Was auch für den Amtsnachfolger eine erste bauliche Herausforderung werden könnte, sei das Thema „Kreisel“, so Hartwig Schneider der in diesem Zusammenhang deutlich macht, dass das Baurecht dafür schon geschaffen ist und vorliegt. Zur Erklärung: Die gefährliche Straßenkreuzung Landstuhl und Wallhalben/Knopp-Labach/Schmitshausen, soll durch einen Kreisverkehr ersetzt werden. Doch beim LBM gibt es nicht genug Manpower, um das Projekt voranzutreiben.