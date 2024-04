Waldinventur Großsteinhauser Modell hat sich bewährt

Revierförster Uli Osterheld als Sachwalter des Pächters Schmitz, Waldbau-GmbH betonte die Einmaligkeit zu dem, was bisher im Gemeindewald von Großsteinhausen beispielgebend für das gesamte Land Rheinland-Pfalz entstanden sei. Das der Bewirtschaftungsgrund wie in Großsteinhausen durch einen unabhängigen Forstsachverständigen begleitet werde, sei landesweit einmal, so Osterheld. Den festgestellten Masseverlust (an Holzmenge) von 6,5 Prozent bezeichnete der Revierförster als hinnehmbar der Vorrat sei von Anfang an zu hoch gewesen.