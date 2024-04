Provisorium in Bechhofen Behelfsunterkünfte für Schule und Kita

Viel getan hat sich in den vergangen Wochen und Tagen auf der Rollschnelllaufbahn zwischen Dorfgemeinschaftshaus und Grundschule in Bechhofen. Wie schon berichtet waren Kindergartenkinder und Grundschüler wegen der bevorstehenden Sanierungsarbeiten an der Grundschule übergangsweise umgesiedelt worden. Mit der Aufgabe der Ausweichstelle im Jugendzentrum beim Zentrum in der Dorfmitte können wieder Jugendliche an ihre zuvor angestammten Plätze zurück. Ortsbürgermeister Paul Sefrin plädierte schon vor Wochen in einem Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur dafür, dass die Ortsgemeinde in Sachen Jugendbetreuung aktiv wird und sich um entsprechende Betreuungskräfte bemüht. CDU-Fraktionssprecher Matthias Roos unterstrich bei der letzten Ratssitzung diesen Gedanken und regte eine umgehende Stellenausschreibung für entsprechende Jugendbetreuungskräfte an.