Haushalt Contwig Zef-Einnahmen verschaffen Contwig Luft

So konnte die Gemeinde beispielsweise bei der Gewerbesteuereinnahme aus dem Zef ein Plus von rund 100 000 Euro verbuchen. Eine erkleckliche Summe, die sich natürlich auch in der Finanzsituation insgesamt niederschlug. So kann mit einem Rechnungsüberschuss aus dem letzten Jahr in Höhe von rund 80 000 Euro gerechnet werden. Um die Investitionsvorhaben des letzten Jahres auf den Weg zu bringen, wurden keine Kredite beansprucht. Contwig vermochte das vielmehr mit seinen eigenen Finanzmitteln auszugleichen. Die liquiden Mittel waren zwischenzeitig auf 1 348 279,75 Euro angewachsen und betragen für dieses Jahr noch 679 917,28 Euro. Die Differenzsumme musste für die Investitionen aufgewendet werden.