Ansiedlungserfolg nahe A8-Auffahrt Contwig/Flugplatz Zweibrücken zeichnet sich ab : Großes Vertriebszentrum an A 8 auf Steitzhof-Gelände geplant

Großes Vertriebszentrum an A 8 auf Steitzhof-Gelände geplant

Weil Zweibrücken derzeit den Zweckverbands-Vorsitz hat, tagt die ZEF-Versammlung nächsten Donnerstag über den Bebauungsplan für die Unternehmensansiedlung am Steitzhof (der auf Contwiger Gemarkung liegt) im Rathaus der Stadt Zweibrücken (Bild). Foto: maw/Martin Wittenmeier

Contwig/Zweibrücken Nach Merkur-Informationen sollen über 200 Arbeitsplätze entstehen. Contwiger Rat und Fluglatz-Zweckverband wollen dafür Bebauungsplan ändern.

Ein Jahrzehnt nach der gescheiterten Bau eines Ringwälzwerks der der Stahlbaufirma Brück mit 250 Arbeitsplätzen gibt es jetzt neue konkrete Hoffnung ein andere Unternehmensansiedlung ähnlicher Dimension auf dem Steitzhof oberhalb von Contwig an der Autobahn 8.

Auf der Tagesordnung des interkommunalen „Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken“ steht deshalb am kommenden Donnerstag eine Änderung des Bebauungsplans „Areal Steitzhof und Umfeld“. Dieser sieht bislang eine kleinparzellierte Einteilung für Betriebe vor. Nun will ein Investor eine größere, zusammenhängende Industriefläche schaffen. Von „insbesondere Güter- und Frachtverkehr“ und „Umsetzung großflächiger Hallenstrukturen“ ist hierzu im neuen Bebauungsplan-Entwurf die Rede. Das 24,6 Hektar große Gelände grenzt an die Autobahn 8, die Kreisstraße 84 und die Spezialdrahtseilfirma Verope. Die nächsten Wohnungen (Höfe) sind 450 bis 1500 Meter entfernt, der nächste Ort (Stambach) 2000 Meter. (Der Steitzhof selbst wird nicht mehr genutzt.)