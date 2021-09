Gerichtsentscheidung nach Vorfällen in Thaleischweiler-Wallhalben : Verwaltung mit Amoklauf gedroht

Südwestpfalz Die Drohungen gegen Beschäftigte der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben bleiben straffrei: Das Amtsgericht hat das Verfahren gegen eine Geldauflage eingestellt.

Demnach soll er Ende Juni 2019 und Mitte November 2020 Mitarbeitern am Sitz der Verbandsgemeinde in Thaleischweiler-Fröschen mit einem Amoklauf und einem der Verwaltungsangestellten damit gedroht haben, ihm „eine Kugel zwischen die Augen“ zu schießen.

Im ersten Fall war die Situation eskaliert, als ihm die Verwaltung die Auszahlung eines Schadensersatzes über 7000 Euro verweigerte. Er hatte der Behörde die Schuld an einem Autounfall seiner Tochter gegeben und Wiedergutmachung verlangt, weil die junge Frau mit ihrem Gefährt in Maßweiler wegen eines von der Kommune angeblich nicht gestreuten Fahrwegs auf schneeglatter Straße an eine Hauswand gerutscht war. Die Verbandsgemeindeverwaltung hatte seine Ansprüche zurückgewiesen und ihn gebeten, sich mit seinem Anliegen an die Ortsgemeinde Maßweiler zu wenden, wo sich der Unfall ereignet hatte.