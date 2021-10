Ortsgemeinderat : Contwig will Freizeitgebiet aufwerten

Sanierungsbedürftiger Kiosk und die Freizeitanlage als „Grüne Lunge“ von Contwig. Foto: Norbert Schwarz

Contwig-Stambach Was konkret geplant ist, darüber gab es in der jüngsten Ratssitzung noch keine Entscheidung. Aber einige Sanierungsmaßnahmen gelten als besonders wichtig.

Von Norbert Schwarz

Der Kiosk in der weitläufigen und vielbesuchten Freizeitanlage der Ortsgemeinde beim Wasserspielplatz, Warmfreibad „ConAqua“ und den Tennisplätzen ist in die Jahre gekommen. Einig sind sich alle in der Einschätzung, dass vorrangig die Toilettenanlage sehr sanierungsbedürftig ist, wie das auch Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette am Donnerstagabend bei der Ratssitzung im SC-Sportheim in Stambach schilderte.

Eine Eigendynamik entwickelte sich dann allerdings bei den verschiedenen Redebeiträge für den Kiosk nebst weiteren Anlageteilen des Freizeitgebietes, etwa dem Bereich, der als Bootsverleihstelle genutzt werden sollte.

Die gemeindliche Verkaufsstelle mit der Möglichkeit der Zubereitung von einfachen Gerichten sei in die Jahre gekommen, stellte CDU-Fraktionssprecher Thorsten Sefrin nach Aufruf des Beratungspunktes fest und regte an, sich dabei nicht allein auf die Toilettensanierung, welche sich im Kioskgebäude befindet, zu beschränken. Durch Gespräche mit dem Pächter sei bekannt, dass dieser auch über die Winterzeit gern öffnen würde, dafür es aber an passender Räumlichkeit mangelt.

Volker May von der SPD-Fraktion ergänzte speziell die Betrachtung Toilettensanierung um den Gesichtspunkt „behindertengerecht“ und sagte, dass nach mehr als 30 Jahren der Eröffnung eine Sanierung im größeren Stil durchaus am Platz sein könnte. May gab jedoch zu bedenken, dass man dabei zu einem durchdachten Konzept kommen müsse und eine Förderung der Vorhaben mit Landesmitteln durchaus im Augen haben sollte. Insbesondere müssten Veränderungen in der Freizeitanlage von Contwig mit dem Tourismuskonzept der Verbandsgemeinde in Einklang stehen.

Bürgermeisterin Brinette (CDU) fiel beim Stichwort „Tourismuskonzept“ auch prompt ein Gedanke ein: „Den Durchbau des Fuß- und Radweges entlang dem Schwarzbach ohne den Schlenker hoch zur vielbefahrenen Landstraße würden gewiss nicht allein die vielen Eltern mit ihren Kindern begrüßen, die den Weg das ganze Jahr über nutzen, auf dem Rad oder zu Fuß.“

Die Diskussionen verliefen parteiübergreifend. Sie reichten von der Frage, ob es denn Sinn hätte, noch mehr Projekte zu beginnen, bis hin zum Beitrag, dass der Teilbereich „Bootsweiher“ mit möglichen Veränderungen im Gewässerbereich durchaus begrüßenswert wäre und der Anlage noch mehr Pfiff und Flair verleihen könnte. Beides will man auf der Gemeinde-Agenda haben. Behindertengerechte Toilettensanierung mit Wickeltisch, eine Nutzung von Solarenergie (weil hohe Stromkosten im Kiosk zu verzeichnen) sind und die Frage, wie die Toiletten nutzbar sind, wenn der Kiosk geschlossen ist, sollen vorrangig zur Entscheidung vorangetrieben werden. Auch unter dem Aspekt, dass mit dem Wasserspielplatz und der gemeindlichen Grillhütte die Notwendigkeit zu Toilettennutzung gestiegen sind.

Die Sanierung der Brücken beim Wirtschaftsweg „Am Höfchen“ und zum Wahlbacherhof soll 180 000 bis 230 000 Euro teuer werden. Geschätzt waren die Sanierungskosten zunächst auf 100 000 Euro. Bürgermeisterin Brinette erläuterte, wie es zu dieser Kostenschätzung, die ein Mitarbeiter des TÜV vorgenommen hatte, gekommen war. Bei den jetzt anzunehmenden Kosten erwähnter Höhe seien keine besondere Extras enthalten. Saniert würde nur das, was notwendig sei. Der Rat stimmte der Vergabe wie vorgeschlagen zu.

Für den Ausbau der Felsackerstraße im Ortsteil Stambach hat das Land bereits Mittel aus dem Investitionsstock bewilligt. Werden sie nicht bis zum Jahresende beansprucht, könnte die Bewilligung verfallen. Wegen möglicher Erweiterungsarbeiten bei der Grundschule hatte die Ortsgemeinde bisher den Straßenausbau nicht weiter vorangetrieben. Jetzt teilte die Bürgermeisterin mit, dass es 2022 bei der Stambacher Grundschule keine baulichen Aktivitäten durch die Verbandsgemeinde als Schulträger geben wird. Die Planungsbüro Wonka aus Nünschweiler wird deshalb umgehend die Ausschreibung der Arbeiten für die Felsackerstraße betreiben.

Der Contwiger Kita (Gemeindekindergarten) ist eine Matschküche im Wert von 400 Euro spendiert worden. Der Spendenannahme stimmten die Ratsmitglieder zu.

Für die Notrufanlage beim Kindergarten in Stambach besteht ein Wartungsvertrag. Dieser wird zum Preis von 1510 Euro verlängert, weil dies aus brandschutztechnischer Sicht notwendig ist.