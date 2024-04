Haushalt Ab 2025 schreibt Schmitshausen schwarze Zahlen

Jetzt stimmten die Ratsmitglieder dem Vorschlag insgesamt zu, für die Unterhaltung der gemeindlichen Einrichtung an Stelle der vorgesehenen Ausgaben 20 000 Euro insgesamt als Haushaltsansatz vorzusehen. Mit diesem Mittelbedarf soll nicht allein die Saalbeleuchtung erneuert werden. Der Einbau einer Brandschutztür ist unabdingbar, weil sonst die baurechtliche Nutzung gefährdet gewesen sei. Zudem seien Arbeiten am Dach dringend notwendig, so Ortsbürgermeister Schieler der auch Arbeitsbedarf bei der Außenanlage des Dorfgemeinschaftshauses sieht und davon die Mitglieder des Rates zu überzeugen wusste.