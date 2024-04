Geburtsbäume Eine lebendige Erinnerung

Das Geburtsbaumpflanzen für die Neugeborenen hat längst Traditionszüge in der kleinsten Ortschaft von Zweibrücken-Land. An diesem Wochenende ist es nahe der Grillhütte, oberhalb des Mauschbacher Dorfgemeinschaftshauses, wieder soweit gewesen. Für jedes Neugeborene spendiert Bernhard Krippleben als Gemeinderepräsentant einen Obstbaum. Der blühende Obstbaumhang, 30 unterschiedlichste Obstbäume in stattlicher Blütenpracht, wurden um eine weitere Fünferreihe ergänzt.