Umwelttage 2024 Fleißige Müllsammler allerorten

Der reine Wahnsinn, was sich in Mauschbach nunmehr schon seit Jahren am inzwischen zur Tradition gewordenen Umwelttag vollzieht. Die Helfer kommen wahrlich scharenweise zum Treffpunkt. „Schään dass die Medie iwwer uns berichde dun, sunscht däd uns niemand glawe, dass soviel Leid in unserm klenne Mauschbach mithelfe!“ Ortsbürgermeister Bernhard Krippleben ist jedenfalls mit Fug und Recht stolz ob der großen Teilnehmerschar und dem, was bei einem solchen Aktionstag alles geschieht.