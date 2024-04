Trauer in Käshofen Egon Gilbert mit 74 Jahren gestorben

„De Egon werd das schon mache…!“ Künftig wird diese Redewendung nicht mehr die Runde in seinem Heimatort machen. Dabei werden viele Egon und den Bagger des Bauunternehmers Werner Dahlhauser aus Mörsbach synonym in Erinnerung haben. Nicht allein bei den endlosen Arbeiten am Mehrgenerationenplatz in Käshofen unter der Amtsführung von Karl Hoffmann hat sich Egon Gilbert allein dort, salopp festgestellt, „verewigt“.