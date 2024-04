80 Prozent der Einnahmen Das meiste Geld geht an Kreis und VG

Diesen Haushaltsausgleich herbeizuführen sei nicht immer einfach, weil nämlich beide Umlagensätze für den Landkreis und die Verbandsgemeinde den Etat insgesamt schwer belasten würden. Scharfe Kritik am Mittwochabend gab es dabei zusätzlich an den Verantwortlichen der Kreisverwaltung, soweit diese für die Abrechnung der Erstattungen zuständig sind und soweit die Ortsgemeinden einen Erstattungsanspruch auf Personalkosten bei den Kindergärten haben, wie es in Großsteinhausen der Fall ist. Volker Schmitt wörtlich: „In dieser Hinsicht kommen die Mitarbeiter der Kreisverwaltung einmal mehr nicht in die Gänge. Für unseren Ort ergeben sich nach meiner Berechnung rund 67 000 Euro, die wir von der Landkreisverwaltung zugute hätten. Wäre dieses Geld in der Gemeindekasse, würden wir finanziell noch weitaus besser dastehen, als dies jetzt schon ohnehin der Fall ist. Das geht mir ganz erheblich gegen den Strich!“ Diesen Unmut teilten andere Ratsmitglieder.