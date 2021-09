Überholt oder unverzichtbare Anlaufstelle für Einheimische und Touristen? : „Nicht mehr zeitgemäß“: Der Kiosk auf dem Trierer Hauptmarkt steht kurz vor dem Aus

Auslaufmodell? Seit rund 40 Jahren steht der Kiosk auf dem Hauptmarkt in Trier. Nun sucht die Stadt, der er gehört, nach einer anderen Lösung. Foto: Roland Morgen

Trier Ein Gerücht erschreckt viele Trierer: Die Stadt will den Kiosk auf dem Hauptmarkt plattmachen. Das würde neben Zeitungs- und Zeitschriftenkäufern auch viele Touristen treffen. Was ist dran an dem Gemunkel?