Schweres Unglück in der Nacht : Tödlicher Unfall auf A8 bei Rehlingen-Siersburg – Autofahrer rast unter parkenden Sattelschlepper

Schweres Unglück in der Nacht

Bei einem schweren Unfall auf der A8 ist in der Nacht auf Dienstag, 28. September, ein Mensch ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Rehlingen-Siersburg Rettungskräfte sind nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Autobahn 8 in Richtung Luxemburg im Einsatz. Bislang gehen die Ermittler von einem Opfer aus. Jetzt muss schweres Gerät her, um zu bergen.

Bei einem schweren Unfall ist in der Nacht auf Dienstag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Das berichtet ein Sprecher des Führungs- und Lagezentrums in Saarbrücken am frühen Morgen. Demnach war das Opfer gegen 0.30 Uhr unter einen parkenden Sattelschlepper gerast.