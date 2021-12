Merkur-Fotorätsel : Zweibrücker Hotspot

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Oben auf dem Felsen in recht zentraler Lage in der Rosenstadt hat man einen wunderbaren Ausblick. Kinder und Familien fühlen sich an diesem Ort in Zweibrücken besonders wohl. Schließlich bietet er so viele Möglichkeiten. Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.