WSF-Schwimmer stark bei Süddeutschen Langstrecken-Meisterschaften : Goldene Tage für Lukas Fritzke und Leo Ilias Baumann

Würzburg/Zweibrücken Die Nachwuchsschwimmer der WSF Zweibrücken sind bei den Süddeutschen über die langen Strecken nicht zu schlagen.

Starke Ausbeute für zwei Schwimmer der WSF Zweibrücken: Nicht nur ihre gute Ausdauer, sondern auch ihr Leistungsvermögen haben Lukas Fritzke und Leo Ilias Baumann am Wochenende unter Beweis gestellt. Bei den 32. Süddeutschen Meisterschaften über die Langstrecken in Würzburg ging es für die beiden Nachwuchsathleten um weit mehr als nur Kacheln zählen. Fritzke sicherte im Jahrgang 2006 bei drei Starts gleich drei Goldmedaillen sowie einen dritten Platz in der offenen Wertung, Baumann (Jg. 2008) ging zwei Mal auf den Startblock und fischte zwei Mal Gold aus dem Becken des Wolfgang-Adami-Bads.

Fritzke war in Würzburg über die 400 Meter Lagen sowie die 800 und 1500 Meter Freistil in seiner Altersklasse das Maß aller Dinge. Über die kürzeste Distanz schlug der 16-Jährige nach 4:45,83 Minuten vor Nate Holmes (SC Wfr. München, 4:48, 56 min) an und sicherte damit nicht nur den Sieg in seinem Jahrgang, sondern durch die starke Leistung auch Bronze in der offenen Wertung. Auch über die 800 Meter Freistil kam keiner von Fritzkes Konkurrenten an seine Zeit von 8:31,13 Minuten heran. Er behauptete sich klar vor Jakob Werner (DSW Darmstadt, 8:41,16 min) und sicherte damit sein drittes Gold. Denn bereits zum Auftakt der Meisterschaften hatte Lukas Fritzke über die 1500 Meter geglänzt. Der WSF-Schwimmer, der wie auch Baumann in Würzburg für die Startergemeinschaft SSG Saar Max Ritter ins Wasser ging, unterbot seine Bestzeit um über 18 Sekunden und schlug nach 16:05,66 Minuten erneut deutlich vor Werner Jakob (Darmstadt, 16:40,50 min) an. In der offenen Wertung wurde Lukas Fritzke damit Fünfter.