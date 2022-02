Leichtathletik-DM : Schwanitz verabschiedet sich unter Tränen

Leipzig/Zweibrücken Hallen-DM der Leichtathleten: Die Kugelstoß-Ikone beendet ihre Karriere mit Rang drei. Mihambo gewinnt den Weitsprung. Stabhochspringer Zernikel Dritter.

Dieser Titel soll für Malaika Mihambo nicht der letzte in einem intensiven Leichtathletik-Jahr bleiben. Für die Weitsprung-Olympiasiegerin war das Gold bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig am Sonntag die willkommene Einstimmung auf eine Freiluft-Saison mit WM und EM. Während Mihambo nach ihrem Satz auf 6,81 Meter ihre Hallensaison beendete, machte Kugelstoßerin Christina Schwanitz überraschend ganz Schluss.

Anders als Mihambo, die nicht mehr zu den Hallen-Weltmeisterschaften reisen wird, wäre Schwanitz gern in drei Wochen in Belgrad dabei gewesen, doch dafür reichte Platz drei nicht – also trat sie anders als zunächst angekündigt schon am Samstag ab und ist bei der WM in Eugene in den USA und der Heim-EM in München nicht mehr dabei.