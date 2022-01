Leichtathletik : LAZ-Sprinterin Sina Mayer wird in Karlsruhe Achte

Sina Mayer, Sprinterin vom LAZ Zweibrücken. Foto: Birkenstock Foto: Wolfgang Birkenstock

Zweibrücken/Karlsruhe Sina Mayer vom Leichtathletikzentrum (LAZ) Zweibrücken ist am Freitagabend beim hochklassig besetzten Indoor Meeting in Rheinstetten bei Karlsruhe über 60 Meter in das Finale eingezogen – und belegte dort Platz acht.

Im Halbfinal-Lauf hatte die 26-Jährige aus Schönenberg-Kübelberg 7,40 Sekunden auf die Bahn gebracht. Das reichte knapp für den Finaleinzug. Im Endlauf lieferte Mayer exakt dieselbe Leistung ab. Erneut stoppte die Uhr bei 7,40 Sekunden. Siegerin wurde die Spanierin Maria Perez in 7,21 Sekunden. Es folgten Patrizia Van der Weken (7,29) aus Luxemburg und Tristan Evelyn aus Barbados (7,33). Mit ihrer Bestleistung hätte Mayer sogar einen Platz auf dem Treppchen erreicht. In Dortmund hatte die LAZ-Sprinterin die 60 Meter im vergangenen Jahr in 7,30 Sekunden absolviert.