Handball-Oberliga : Heimspiel der VTZ-Handballer wird voraussichtlich abgesagt

Zweibrücken Der Handball-Oberligist VTZ Saarpfalz will Heimspiel am Sonntag gegen Vallendar verlegen. Entscheidung liegt nun beim Verbandsleiter.

(jad) Die VTZ Saarpfalz empfängt am Sonntag ab 17 Uhr in der Handball-Oberliga den HV Vallendar in der Westpfalzhalle. So zumindest steht es auf dem Spielplan. Das Spiel wird aber wohl nicht stattfinden, denn bei den Zweibrückern gibt es Stand Freitagabend fünf positive Corona-Fälle bei Spielern und zwei bei Betreuern. Die VTZ war bemüht um eine Spielabsage. Der HV Vallendar hat einer einvernehmlichen Spielverlegung allerdings nicht zugestimmt.