Eishockey-Regionalliga Südwest : Hornets starten Vorverkauf für „heiße“ Playoff-Phase

Marc Lingenfelser kämpft mit den Hornets ab Sonntag um den Einzug ins Playoff-Halbfinale. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Für den Eishockey-Regionalligisten EHC Zweibrücken beginnen die Playoffs an diesem Sonntag um 18.30 Uhr mit dem Viertelfinal-Heimspiel gegen die Maddogs aus Mannheim.

Für den Eishockey-Regionalligisten EHC Zweibrücken geht es nun in die heiße Phase der Saison. Mit dem Viertelfinale gegen die Maddogs aus Mannheim starten die Hornets, die die Hauptrunde als Zweiter beendet hatten, in die Playoffs. Das erste Spiel der „Best of three“-Serie findet an diesem Sonntag ab 18.30 Uhr in der Zweibrücker Ice-Arena statt. Das Rückspiel steigt am Samstag, 5. Februar (19.45 Uhr), in der Nebenhalle der Mannheimer SAP-Arena.

Für das Hornets-Heimspiel bietet der EHCZ zwei Vorverkaufstermine in der Ice-Arena an: am Mittwoch, 18 bis 21 Uhr sowie am Samstag zwischen zehn und 14 Uhr. Zugelassen sind aufgrund er aktuellen Corona-Verordnung 700 Zuschauer. Bei den Spielen gilt die 2G-plus-Regel. Demnach wird ausschließlich Geimpften und Genesenen mit einem tagesaktuellen negativen Test Zutritt gewährt. Die Testpflicht entfällt für Geboosterte oder Zuschauer, deren Zweitimpfung oder Genesung nicht länger als drei Monate zurückliegt sowie für Kinder bis zwölf Jahre.

Alle Dauerkarteninhaber haben ein exklusives Vorverkaufsrecht und bekommen einen Rabatt von zwei Euro. Die Plätze der Dauerkarteninhaber sind bis einschließlich Samstag, 29. Januar, reserviert. Danach gehen die nicht genutzten Tickets in den freien Verkauf. Die Karten können bei den Vorverkaufsterminen gegen Vorlage der Dauerkarte erworben oder per E-Mail an verw-hornets@gmx.de mit Name und Kartennummer reserviert werden.

Der EHC bittet um Verständnis, dass er aufgrund der anhaltenden pandemischen Situation, die den Verein vor eine „riesige finanzielle Aufgabe“ stellt, die Kartenpreise für die Playoffs angepasst hat. Für Vollzahler beträgt dieser 15 Euro, ermäßigt 13. Tickets für Kinder zwischen vier und 14 Jahren kosten acht Euro.