Handball-Oberliga : Vor der Kür kommt die Pflicht

Homburgs Trainer Steffen Ecker muss mit seiner Mannschaft am Sonntag bei der HSG Eckbachtal ran. Dass dort ohne Harz gespielt wird – so wie bei den letzten beiden Homburger Auswärtsniederlagen – darf Eckers Ansicht nach kein Alibi sein. Foto: Hagen Foto: HAgen/Markus Hagen

Homburg Handball-Oberligist TV Homburg spielt Sonntag in Eckbachtal – dann folgt das Gipfeltreffen gegen Mundenheim.

(mh) Nach einem zwischenzeitlichen Tief mit nur einem Punkt aus drei Spielen hat Handball-Oberligist TV Homburg mit Siegen in Saulheim (26:25) und Vallendar (29:24) wieder in die Erfolgsspur gefunden – und Tabellenplatz zwei erobert. Der Tabellendritte TV Offenbach hat allerdings ein Spiel weniger ausgetragen als der TVH und könnte wieder vorbeiziehen.

Und dennoch: „Unsere gute Position wollen wir in den nächsten Wochen festigen“, sagt Trainer Steffen Ecker, seit Jahresbeginn im Amt. Zu diesem Zweck soll am Sonntag um 17 Uhr in der Sporthalle Dirmstein beim Viertletzten HSG Eckbachtal auch der nächste Sieg her, ehe der TVH in der Woche darauf den verlustpunktfreien Spitzenreiter Mundenheim zum Topspiel empfängt. Doch vor der Kür kommt die Pflicht. Und die heißt Eckbachtal.

Auch in der Sporthalle Dirmstein wird ohne Harz gespielt – so wie bei den Homburger Niederlagen in Daun und Nieder-Olm. Ecker mag das Thema so langsam aber nicht mehr hören. „Das kann kein Alibi sein. Fakt ist, dass wir alle spielerischen Mittel haben, gegen Eckbachtal zu gewinnen.“

Beim letzten Spiel in Vallendar zeigte Homburg diese spielerischen Mittel aber nur phasenweise – trotz des klaren Sieges. „Das Ergebnis hat einiges kaschiert, nach der langen Anfahrt hat ein wenig die Frische im Kopf gefehlt“, sagt Ecker.

In Eckbachtal möchte er sehen, dass seine Mannschaft offensiv zulegt. Basis sei aber eine weiterhin konzentrierte Abwehrleistung. „Spiele werden über die Defensive gewonnen“, sagt Ecker. Das bestätigt ein Blick in die Statistik. Der Tabellendritte Offenbach hat zwar im Schnitt mit Abstand die meisten Treffer pro Begegnung erzielt (31,5). Souveräner Tabellenführer sind aber die Mundenheimer, die im Schnitt die wenigsten Tore kassierten (22,5). In der Defensive steht Homburg was die Gegentore angeht, schon recht gut da (23,5), in der Offensive (26,5) sieht es ein wenig trüber aus.

Das Training unter der Woche fand beim TVH – dem Harzverbot in Dirmstein zum Trotz – wie üblich mit Klebemittel statt. Am Donnerstag folgte dem Training ein Videostudium des kommenden Gegners „Eckbachtal hat eine eingespielte Mannschaft mit Stärken – aber auch mit Schwächen“, meinte Ecker – mehr wollte er zu seiner Analyse nicht verraten. Kein Geheimnis ist, dass Homburg ohne Personalsorgen nach Rheinland-Pfalz reist.