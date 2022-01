Wassersportfreunde Zweibrücken : Erst Titel-Hattrick – dann Chicken Nuggets?

Heute sind sie alle zwar zwei Jahre älter – aber Niklas Hüther, Nikita Sorel Haubrich, Lukas Fritzke, Joshua Paulus und Michael Raje (von links) triumphierten in dieser Besetzung auch Anfang 2020 bei der DMSJ in Wuppertal. Am Wochenende greifen sie dort erneut an. Foto: Thomas Wieck

Zweibrücken/Wuppertal Michael Raje, Lukas Fritzke und – vermutlich – auch Nikita Sorel Haubrich von den WSF Zweibrücken steigen am Wochenende beim Finale des Deutschen Mannschaftswettbewerbs der Jugend-Schwimmer in Wuppertal ins Becken. Zwei Mal gewann das Trio dort schon Gold.

Weiterleiten Drucken Von Mirko Reuther

Michael Raje, Lukas Fritzke und Nikita Sorel Haubrich greifen nach dem Titel-Hattrick. Die drei jungen Schwimmer der Wassersportfreunde (WSF) Zweibrücken steigen an diesem Wochenende beim Finale des Deutschen Mannschaftswettbewerbs der Jugend-Schwimmer (DMSJ) ins Wasser der Wuppertaler „Schwimm-Oper“, wie das Hallenbad genannt wird. Dort würden sie mit Joshua Paulus (SC Delphin Püttlingen), Niklas Hüther (SC Homburg) und Jan Köhler (DJK Dudweiler) für die Startergemeinschaft SSG Saar Max Ritter am liebsten die Goldmedaille aus dem Becken ziehen.

Für die drei jungen WSF-Schwimmer und Paulus wäre es bereits das dritte Gold bei der DMSJ. Denn das Quartett war auch dabei, als die SSG in den Vorjahren bei der D-Jugend und der C-Jugend – ebenfalls in Wuppertal – triumphierte. Nun soll Titel Nummer drei bei der B-Jugend (Jahrgänge 2006/07) folgen.

Ob Nikita Sorel Haubrich bei diesem Ziel helfen kann, ist aber noch nicht ganz sicher. Er wurde am Montag vergangener Woche positiv auf Corona getestet. „Ob er tatsächlich mit in den Bus steigt, ist erst dann klar, wenn er vor der Abfahrt am Freitag den negativen PCR-Test mit im Gepäck hat“, sagt Matthias Fritzke. Er fährt in dreifacher Rolle mit an den Rand des Ruhrgebiets: Als Betreuer. Als Vorsitzender der Wassersportfreunde sowie Vizepräsident des Saarländischen Schwimm-Bundes. Und als Vater von Schwimmer Lukas. Angeleitet wird das Team in Wuppertal von WSF-Trainer Thomas Schappe. Für die weiblichen C- und D-Jugendteams der SSG Max Ritter ist die saarländische Landestrainerin Jana Glas verantwortlich.

In der Schwimm-Oper tritt das B-Jugend-Team der SSG in fünf Staffel-Wettkämpfen gegen fünf andere qualifizierte Mannschaften an. Am Samstag stehen die 4x100 Meter Freistil, Brust und Rücken auf dem Programm. Am Sonntag folgen die 4x100 Meter Schmetterling und Lagen. Stand jetzt werden Fritzke, Raje und Haubrich – zwei Schwimmer des Sextetts müssen jeweils pausieren – in jedem Rennen eingesetzt. Über die 400x100 Meter Lagen (wechselnde Stile auf jeder Bahn) soll Raje als Brust-, Haubrich als Rücken- und Fritzke als Freistil-Schwimmer starten. Die finale Entscheidung, wer auf den Startblock tritt, trifft Schappe aber erst vor Ort.

Die Zeiten aller fünf Wettkämpfe werden addiert, um den Gesamtsieger zu ermitteln. Und zumindest auf dem Papier ist die SSG Saar Max Ritter diesmal nicht der Favorit. Denn die SSG hat mit 20:27,78 Minuten „nur“ die zweitschnellste Qualifikationszeit eingereicht. Rund fünf Sekunden fixer waren die Schwimmer des Berliner TSC (20:22,15). Es folgen die Teams des SC Magdeburg, des Potsdamer SV, der SG Essen und des SV Cannstatt.

Matthias Fritzke prophezeit für das Wochenende dennoch einen völlig offenen Wettkampf. Denn während die anderen Mannschaften ihre Qualifikationsleistungen wie bei der DMSJ selbst über zwei Tage ablegen konnten, peitschten die Schwimmer der SSG Saar das Programm in wenigen Stunden durch. Weil der ursprüngliche Quali-Wettkampf in Völklingen kurz vor Weihnachten entfiel, stiegen die SSG-Schwimmer in der ersten Januar-Woche in Fechingen ins Becken. „Das Bad dort hatten wir nur für einen kurzen Zeitraum. Es gab keine Ruhepausen. Deshalb sind die paar Sekunden, die Berlin besser war, denke ich keine Welt“, sagt der WSF-Vorsitzende. Insbesondere da die Schwimmer der SSG Saar mit dem dritten Gold vor Augen „auch dreifach motiviert“ an den Start gehen, sagt Fritzke. Er ergänzt: „Michael, Nikita und Lukas sind schon seit dem ersten Titelgewinn mit der D-Jugend dabei. Das zeigt, dass ihre Leistungen kein Strohfeuer sind. Sie behaupten sich jetzt seit Jahren in ihren Disziplinen in der Spitze ihrer Jahrgänge.“

Sorgen bereitet Fritzke lediglich die Pandemie. Denn auch die DMSJ steht unter dem Zeichen von Corona. Ein A-Jugend-Team habe den Wettkampf bereits absagen müssen. Und weil die jungen Athleten auch vor Ort getestet werden, könne es jederzeit sein, dass ein Schwimmer – oder das ganze Team nicht antreten kann. „Es wird ganz sicher spannend: Sportlich. Und bei den Testergebnissen“, sagt Fritzke mit einer Spur Galgenhumor. „Wir können nur hoffen, dass es nicht so läuft wie bei der Handball-EM.“ Der Wettkampf in der Schwimm-Oper – mit seinem geschwungenen Bau, den steilen Tribünen und der riesigen Glasfront „eines der schönsten Bäder Deutschlands“ (Matthias Fritzke) findet vor dem Hintergrund der Pandemie ohne Zuschauer statt.

Trotzdem überwiegt bei Matthias Fritzke und den jungen Schwimmern der WSF eindeutig die Vorfreude auf das Finale. „In Wuppertal steht die Mannschaft im Vordergrund. Das ist etwas Besonderes. Für ein Team anzutreten zu dürfen. Sonst kämpft man beim Schwimmen ja eher für sich selbst. Die Jungs sind stark in Form – und haben richtig Bock auf den Wettkampf.“