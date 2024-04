Bekannt aus ARD-Sendung Klaus Otto Nagorsnik von „Gefragt – Gejagt“ ist tot

Klaus Otto Nagorsnik, einer der „Jäger“ aus der ARD-Quizsendung „Gefragt – Gejagt“, ist nach Angaben der ARD-Programmdirektion überraschend gestorben. Er sei 68 Jahre alt geworden, teilte der Sender am Mittwoch mit. Diese Nachricht erfülle die „Gefragt-Gejagt“-Familie mit großem Entsetzen und tiefer Trauer. Seit 2014 war er demnach einer der „Jäger“ bei „Gefragt – Gejagt“, damals noch im NDR-Fernsehen. In der Quizsendung tritt ein Team von vier Kandidatinnen und Kandidaten gegen einen ausgewiesenen Quizprofi an – die „Jägerin“ oder den „Jäger“.