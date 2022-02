Leichtathletik : Christine Ecker überrascht sich selbst

Erbach Die Erbacherin gewinnt bei der Leichtathletik-Europameisterschaft der Senioren in Portugal Gold im Diskuswurf.

Was für ein großartiger Erfolg für die Erbacherin Christine Ecker! Bei den Senioren-Leichtathletik-Europameisterschaften im portugiesischen Braga wurde die für das LA Saar Team startende Athletin in der Altersklasse W55 mit 35,06 Metern Europameisterin im Diskuswurf.

„Schön, dass wir überhaupt wieder bei einem solchen Event starten konnten“, freute sich die 57 Jahre alte Physiotherapeutin darüber, dass die Titelkämpfe in diesem Jahr endlich wieder stattfinden durften. In den letzten beiden Jahren machte Corona den Senioren-Leichtathleten auf internationaler Ebene nämlich stets einen Strich durch die Rechnung. Auch die WM der Senioren, die im August 2020 im kanadischen Toronto hätte stattfinden sollen, entfiel.

Die 35,06 Meter, die Ecker in Braga warf, bedeuteten für sie übrigens eine neue persönliche Bestleistung in dieser Altersklasse. „Mit der Weite war ich natürlich sehr zufrieden. Ganz ehrlich: Ich war selbst ein wenig überrascht.“

Ecker begann schon in jungen Jahren bei der Leichtathletikabteilung der DJK Erbach mit dem Sport. Als Jugendliche spezialisierte sie sich zunächst auf das Kugelstoßen, später auf den Diskuswurf. Auf saarländischer Ebene gewann sie von den Schülern A bis zu den Seniorinnenklassen über 40 Mal die Landesmeisterschaft im Diskuswurf. Zudem wurde sie 15 Mal Deutsche Meisterin ab der Seniorinnenklasse W30. Noch immer hält sie zahlreiche saarländische Rekordmarken. „Das ist schon erstaunlich, dass bisher niemand an diese Weiten herangekommen ist“, sagt Ecker. Unter anderem sind ihre 53,86 Meter, die sie 1993 warf, noch immer der Saar-Rekord bei den Frauen (Aktive).

Die ausgefallen WM 2020 in Toronto wäre für Ecker die bislang weiteste Anreise zu einem Wettkampf gewesen. „Man konnte es aber einfach nicht ändern. Corona hat vieles durcheinander gebracht“, sagt die 57-Jährige, die bei zahlreichen Welt- und Europameisterschaften der Senioren zum Diskus griff. Und das erfolgreich. 2015 gewann sie bei der EM im dänischen Aarhus Silber. Vier Jahre später wurde sie bei der Winter-WM in Madrid Vizeweltmeisterin ihrer Altersklasse. Bei der Sommer-EM 2019 im italienischen Caorle gewann sie Bronze. Und nun ist der Medaillensatz für die Erbacherin mit der Goldmedaille bei der Europameisterschaft in Portugal komplett.