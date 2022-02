Leichtathletik : Ben Silas Kribelbauer fliegt in Frankfurt zur Silbermedaille

Die Homburgerin Ksenia Helios (16) verpasste die Bronzemedaille beim 60-Meter Sprint der U 18 um einen Wimpernschlag. Foto: B&K/Bonenberger / B&K

Frankfurt/Zweibrücken/Homburg Leichtathletik: Der Stabhochspringer des LAZ Zweibrücken wird bei den Süddeutschen Hallen-Meisterschaften Zweiter der Altersklasse U18. Die Sprinter Ksenia Helios aus Homburg und Thorben Henkel vom LAZ verpassen das Treppchen jeweils um wenige Hundertstel Sekunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Svenja Hofer und Wolfgang Degott

Ben Silas Kribelbauer kommt auch im neuen Jahr gut ins Fliegen. Das Talent des Leichtathletikzentrums (LAZ) Zweibrücken sicherte sich am Sonntag bei den Süddeutschen Hallenmeisterschaften der Aktiven und U18 in Frankfurt-Kalbach Silber im Stabhochsprung-Wettbewerb der U18. Dabei stellte der Athlet des Jahrgangs 2007 seine neue Bestmarke von 3,80 Metern ein, die er bereits beim Gewinn der Hallen-Pfalzmeisterschaft im Januar in Ludwigshafen gemeistert hatte. In Frankfurt überquerte Kribelbauer seine Einstiegshöhe von 3,50 sowie die folgenden 3,70 und 3,80 Meter jeweils im zweiten Anlauf. An den 3,90 Metern versuchte er sich dreimal vergeblich. Doch auch diese Höhe hätte nicht gereicht, um den neuen süddeutschen Meister Christian Wimmer (TSV Wasserburg, 4,00 Meter) zu übertreffen. Im vergangenen Jahr hatte Kribelbauer seine Bestmarke auf 3,75 Meter gesteigert, was Platz zwei der Jahresbestenliste bei der M14 bedeutete.

Im Stabhochsprung-Wettbewerb der Männer landete Jakob Legner vom LAZ auf Platz sechs. Beim Sieg von Lamin Krubally (ASV Landau, 5,10 Meter) überquerte der noch 17-jährige LAZ-Athlet seine Anfangshöhe von 4,20 Metern im ersten Anlauf. Die anschließenden 4,40 Meter waren für den Hallen-Rheinland-Meister der U20, der seine Bestleistung im Vorjahr auf 4,71 Meter hochgeschraubt hatte, am Sonntag dann aber zu hoch.

In der Frauen-Konkurrenz schwang sich LAZ-Stabhochspringerin Salome Schlemer über 3,50 Meter – ihre Saisonbestleistung bedeutete Rang vier. Den Sieg sicherte sich Marie Sauerwein vom USC Mainz mit 3,91 Metern.

In der Altersklasse U18 sprintete LAZ-Läufer Thorben Henkel über die 200 Meter auf Rang fünf. Der 16-jährige, der über diese Distanz – ebenso wie über die 400 Meter – die Titel bei den Hallen-Pfalz- und Landesmeisterschaften gewonnen hatte, kam nach 23,13 Sekunden hauchdünn hinter dem Bronzegewinner Gero Fischer (MTG Mannheim, 23,10 Sekunden) ins Ziel. Den Titel sicherte sich Maximilian Achhammer (TSV Schwandorf) in 22,39 Sekunden.

Mareike Beyerlein (Jahrgang 2005) landete im Stabhochsprung bei der weiblichen U18 mit 2,90 Metern auf Rang zehn. Im Dreisprung wurde sie mit 10,00 Metern zudem Elfte.

Wie Henkel verpasste auch die 16-jährige Sprinterin Ksenia Helios aus Homburg, die für Saar 05 Saarbrücken startet, das Treppchen hauchdünn. Waren es bei Henkel drei Hundertstel Sekunden waren es bei Helios sogar nur zwei, die sie über die 60 Meter Sprint der Altersklasse U18 vom Bronzerang trennten. Nachdem Helios im Halbfinale mit 7,80 Sekunden Zweitschnellste der 24 Starterinnen geworden war, steigerte sie sich im Finale zwar auf 7,78 Sekunden. Diesmal waren aber drei Konkurrentinnen schneller. Es gewann Holly Okuku (Eintracht Baunatal/7,58 Sekunden) vor Lara Jurcic (LG Filstal/7,66) und Josephine Otto (Wiesbadener LV/7,76).

Im Weitsprung erreichte Helios mit 5,36 Metern ebenfalls das Finale und belegte dort den siebten Platz.

Die Homburgerin wird übrigens auch bei den Deutschen Meisterschaften der U20 am Wochenende 19./20. Februar in Sindelfingen an den Start gehen. Eigentlich könnte sie noch bei der U18 antreten, doch bei der 60 Meter-Konkurrenz wird in der Halle keine U18-Meisterschaft ausgetragen.

Der 17-jährige Stabhochspringer Jakob Legner vom LAZ belegte bei den Süddeutschen im Wettbewerb der Männer Platz sechs. Foto: Wolfgang Birkenstock