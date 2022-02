3. Fußball-Liga : Goldener Start in die Englische Woche?

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern empfängt am Samstag Kellerkind SC Verl auf dem Betzenberg. Die Gäste kommen mit einem neuen Trainer im Gepäck ins Fritz-Walter-Stadion. Dort herrscht wieder Betze-Feeling: Erneut sind 20 000 Zuschauer zugelassen.

Der Übungsleiter kann dabei wieder mit Felix Götze planen, der seine in Mannheim erlittene Blessur auskuriert hat und am Donnerstag bereits wieder mit der Mannschaft trainierte. René Klingenburg hat seine Gelbsperre abgesessen und steht ebenfalls wieder zur Verfügung. Pausieren muss dagegen Boris Tomiak. Der Verteidiger, der „eine Riesensaison spielt“ (Antwerpen) sah gegen Mannheim bereits seine zehnte Gelbe Karte und fehlt zum zweiten Mal gesperrt. „Gelbe Karten gehören dazu, Boris muss ja auch viele Zweikämpfe bestreiten. Das ist in Ordnung“, meinte Antwerpen, der einräumte, dass es nicht leicht sein wird, den Abwehrspezialisten zu ersetzen. „Aber wir haben Ausfälle bislang immer gut kompensiert und werden jemanden finden, der genauso Leistung bringt“, ist sich der Trainer sicher.

Dass der FCK so wenige Gegentore hinnehmen muss, liegt auch an Torwart Matheo Raab. Dass der auch in der kommenden Saison auf dem Betzenberg spielt, ist zumindest nicht in Stein gemeißelt. Am Mikrofon von MagentaSport wich er einer entsprechenden Frage etwas aus: „Wir haben momentan noch eine heiße Phase. Das ist mein erstes Jahr. Ich glaube, ich tue ganz gut daran, alle Energie und alles was ich habe, samstags oder sonntags in die Spiele zu stecken“, erklärte der Schlussmann.