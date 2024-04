Fußball-Regionalliga Ristl fordert Heimsieg – „den Fans zuliebe“

Der 27-Jährige freute sich über den Sieg am vergangenen Spieltag in Offenbach: „Das war klasse – da haben wir gezeigt, was ins uns steckt.“ Doch auf die komplette Runde gesehen fällt sein bisheriges Fazit zwiegespalten aus: „Es gab einfach zu viele Auf und Abs. Dazu eine lange Phase, in der wir zu Hause gefühlt in jedem Spiel in Rückstand geraten sind“, analysiert der Kapitän. Gegen Koblenz muss die maue Heimbilanz (sechs Siege in 14 Partien) aufpoliert werden, fordert Ristl – „allein den Fans zuliebe“.