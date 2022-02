Gesetz gilt ab 16. März - Sorge und Kritik : Die Impfpflicht rückt immer näher

Info

In unserer Region haben sich 381 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Das teilte das Gesundheitsamt am Mittwoch mit. Es wurden folgende Inzidenzwerte gemeldet: 1272,8 für Zweibrücken, 1050,9 für den Landkreis Südwestpfalz und 1104,8 für Pirmasens. Vier weitere Todesfälle liegen vor. Eine Frau aus Zweibrücken zwischen 80 und 85 Jahren verstarb an den Folgen einer Sars-CoV-2 Infektion, sie war dreifach geimpft. Mit der Infektion verstarben eine Frau zwischen 70 und 75 Jahren und ein Mann zwischen 50 und 55 Jahren aus Pirmasens. Sie war noch nicht, er einmal geimpft. Ein hochbetagter Bürger im Alter zwischen 90 und 100 Jahren aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben starb ebenfalls an den Folgen der Infektion, er war noch nicht geimpft.

Es wurden mehrere Seniorenheime für Besucher bis 28. Februar gesperrt oder die Sperre dort verlängert: Betroffen sind unter anderem das DRK-Gästehaus in Mörsbach sowie das Haus Kana (eine Wohngruppe) und das Wichernhaus (zwei Wohngruppen) in Zweibrücken. Bis 8. März bleibt das Awo-Heim in Zweibrücken für Besucher gesperrt. Aktuell sind in der Region 2277 bestätigte positive Fälle aktiv, 139 mehr als am Vortag. Davon leben in Zweibrücken 506 (plus 29).