Fußball-Verbandsliga Nordost Limbach und Schwarzenbach spielen beide remis

SG Nohfelden-Wolfersweiler - SV Schwarzenbach 0:0. Der SV Schwarzenbach konnte am Sonntag in der Fußball-Verbandsliga Nordost nicht ganz an seine starken Leistungen der letzten Wochen anknüpfen. Der SVS ließ Konzentration und Zielstrebigkeit vermissen und kam in einer kampfbetonten Begegnung ohne nennenswerte Höhepunkte beim Tabellenzwölften nur zu einem torlosen Remis. In der Schlussphase verlor Schwarzenbach noch Aourel Ntemo (90.) nach einem Platzverweis. Der SV Schwarzenbach, der den Relegationsrang zwei belegt und im Jahr 2024 ungeschlagen bleibt, konnte den Rückstand auf Spitzenreiter Palatia Limbach damit zwar nicht verkürzen. Der Vorsprung auf Platz drei beträgt aber weiter komfortable sechs Punkte.