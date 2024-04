2. Fußball-Bundesliga Zwischen Leidenschaft und Lockerheit

Friedhelm Funkel war am Donnerstag bemüht um den verbalen Spagat zwischen Leidenschaft und Lockerheit. „Die wichtigsten Dinge im Leben sind Familie und Gesundheit. Es geht am Samstag nicht um Leben und Tod“, sagte der Trainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern vor dem Heimspiel und Kellerduell um 13 Uhr (Sky) gegen den SV Wehen Wiesbaden. Er sagte aber auch: „Die Spieler wissen, worum es in den letzten fünf Partien geht. Wir wollen für die Region, für die Menschen in Kaiserslautern die Klasse halten. Wir wissen, dass wir dafür noch das ein oder andere Spiel gewinnen müssen. Gegen wen, ist mir eigentlich egal, aber wir sollten damit am Samstag anfangen.“