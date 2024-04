Fußball-Landesliga „Hier in Rieschweiler bin ich einfach der Erik“

Bei der SGR lernte Durm, der auch in Rieschweiler-Mühlbach aufgewachsen ist, das Kicken. Neun Jahre lang (1997 - 2008) trug er das blau-weiße Trikot, ehe es ihn über die Jugendstationen 1. FC Saarbrücken und FSV Mainz 05 zu Borussia Dortmund zog, wo er als Profi debütierte. Nach sechs Jahren beim BVB (2012 - 2018) – wo er von Trainer Jürgen Klopp vom Stürmer zum Verteidiger umgeschult wurde – wechselte er für eine Spielzeit in die Premier League zu Huddersfield Town. Anschließend spielte er für Eintracht Frankfurt (2019 - 2022). Und kam dann zu seinem „Herzensverein“ wie Durm ihn nennt – den 1. FC Kaiserslautern. Das Trikot der Roten Teufel trug er noch für anderthalb Spielzeiten. Anfang des Jahres zog er dann aufgrund wiederkehrender Verletzungen einen Schlussstrich unter das Kapitel Profifußball. Dass der FCK, den er weiter regelmäßig besucht, den Klassenverbleib in der 2. Liga schafft, davon ist Durm absolut überzeugt. An diesem Samstag steht für Kaiserslautern das immens wichtige Heimspiel und Kellerduell gegen den SV Wehen Wiesbaden auf dem Programm. Im Finale um den DFB-Pokal am 25. Mai in Berlin gegen den in dieser Saison ungeschlagenen deutschen Meister Bayer Leverkusen sei der FCK naturgemäß nicht der Favorit – „aber in einem einzigen Spiel ist immer alles möglich. Ich drücke jedenfalls alle Daumen“, sagt Durm.