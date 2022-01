Schwimmen : WSF-Schwimmer feiern Titel-Hattrick

Zweibrücken/Wuppertal B-Jugend der SSG Saar Max Ritter mit Lukas Fritzke und Michael Raje von den WSF Zweibrücken gewinnt beim Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen erneut Gold.

Sie haben es schon wieder getan: Nachdem die Startergemeinschaft SSG Saar Max Ritter beim Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Jugend (DMSJ) in den vergangenen Jahren bereits bei der D- und der C-Jugend triumphiert hatte, gewann das Team auch am vergangenen Wochenende in Wuppertal bei den C-Jugendlichen.