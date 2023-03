Volleyball-Landesligameister SVK Blieskastel-Zweibrücken Ungeschlagen zur Meisterschaft

Dabei drohte die Feierstimmung gleich zum Auftakt am Samstagnachmittag kurz in Gefahr zu geraten. Denn die Zweibrücker starteten mit einem Satzverlust gegen Saarwellingen. Doch die Hausherren wackelten nur kurz, denn es folgten sechs Satzgewinne in Serie. Da die Meisterschaft schon fix war, wollte Hoffmann möglichst allen Jungs Einsatzzeiten geben. Dass der erste Abschnitt dann an den Gegner ging, sei sicher den Umstellungen und daraus resultierenden Problemen im Aufbauspiel geschuldet gewesen. „Aber es war ja sehr knapp“, sagt Hoffmann, „daher wollte ich nicht gleich wechseln. Ich dachte, vielleicht schaffen sie es ja noch.“ Nach einem 17:20-Rückstand sei beim 22:23 wieder alles drin gewesen. Doch der erste Durchgang ging mit 25:22 an die Gäste. Da es ungünstig gewesen wäre, ausgerechnet an dem Tag der Meisterfeier die erste Saisonniederlage zu kassieren, wechselte Hoffmann durch. Zu den Erfahreneren stellte er nun immer ein, zwei junge Spieler dazu. Mit Erfolg. Den zweiten Durchgang gegen Saarwellingen sicherte der SVK über 8:2 und 17:9 klar mit 25:15. „Kritisch“ wurde es noch einmal im dritten Durchgang. Mit 7:13 lagen die Zweibrücker hier bereits in Rückstand. Beim 11:18 wechselte sich der Trainer – nach zuvor bereits Daniel Hübert sowie Daniel Hoffmann – selbst ein und sorgte für etwas mehr Ruhe auf dem Feld. Über 15:18 zog der SVK dann doch noch über 23:21 zum Satzgewinn (25:22) vorbei. Stark zeigte sich in dieser Phase über die Mitte Pavlo Kolos. Der Ukrainer musste ebenso wie Daniel Neumann fast durchspielen, weil die Zweibrücker auf dieser Position dünn besetzt sind. Durch das 25:18 im vierten Durchgang ging das Spiel mit 3:1 an den Ligaprimus.