Cantabile, Cantamus und Himmelsbergchörchen in der Alexanderskirche Frohe und besinnliche Klänge zum Advent

Der Chor Cantamus unter der Leitung von Bernd Jost hatte sich der Freude der Vorweihnachtszeit zugewandt. Mit „The first Noel“, einem Song, der fast bei keinem Weihnachtskonzert fehlt, starteten die Sängerinnen und Sänger ihr Programm. Weiter ging es mit „Menschenkind im Stall geboren“ von Winfried Heurich, der lange Jahre als Organist und Chorleiter an der Liebfrauenkirche in Frankfurt am Main wirkte. Mit dem christlichen Popsong „Wir warten auf das Licht“ leitete der Chor über zum Gospel „Good News“ in einer Bearbeitung von Wolfgang Kelber. „Good News“ beschreibt die Freuden, die sich die amerikanischen Sklaven im Himmel erwarteten, zum Beispiel Kleider, Schuhe und eine goldene Krone. „Jingle Bell Rock“, ein oft im Radio gespieltes Weihnachtslied, folgte, aufgelockert durch zahlreiche Schellenkränze, die von den Chormitgliedern angeschlagen wurden. Schließlich endete der Auftritt von Cantamus mit „Mary did you know?“.