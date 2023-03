Basketball-Landesligist VT Zweibrücken Chnapkova kann ihre Jungs nicht „aus dem Käfig“ lassen

Nachdem die Mannschaft von Gabriela Chnapkova den Titel in der Vorwoche mit dem Erfolg in Landau bereits perfekt gemacht hatte (wir berichteten), habe sie ihren Jungs „die Woche über im Training schon angemerkt, dass sie relativ entspannt waren“. Etwas zu locker vielleicht, um ein wirklich schönes Match beim Tabellenachten abzuliefern. „Wenn man allerdings so einen Lauf hat, dann gewinnt man solche Partien auch wenn man grottenschlecht spielt“, sagt die Trainerin, deren Team am vierten Spieltag Anfang Oktober letztmals als Verlierer vom Feld gegangen war. Insgesamt sind die Zweibrücker mit nur zwei Niederlagen durch die Saison gekommen.