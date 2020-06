Deutsches Sportabzeichen : Sportabzeichen: Mittwochstreffs starten wieder

Zweibrücken (ski) Die Sportabzeichen-Saison in Zweibrücken kommt wieder ins Rollen. Nach vereinzelten Anfragen und Abnahmen starten ab kommender Woche auch wieder die Mittwochstreffs. „Natürlich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln“, betont der Kreisbeauftragte für das Sportabzeichen, Peter Ehrmantraut.

So müssen Geräte wie Kugel, Startblock oder Schleuderball nach jeder Nutzung desinfiziert werden. Los geht’s mit den ersten sieben Terminen am Mittwoch, 17. Juni, von 17 bis 18.30 Uhr im Westpfalzstadion. Bis zum 29. Juli folgen sechs weitere Treffs. Nach einer dreiwöchigen Pause gibt es dann vom 19. August bis 30. September sieben weitere Mittwochstreffs. Zudem bietet Ehrmantraut verschiedene Sonderaktionen an. Der erste Radfahrtag findet am Samstag, 5. Juli, ab neun Uhr statt. Treffpunkt ist am Hasengarten in Niederauerbach. Der zweite Radfahrtag folgt am Samstag, 20. September. Der Walking-Day findet am Samstag, 22. August, ab 14 Uhr statt. Treffunkt ist an der Brücke bei der Heilig-Kreuz-Kirche, von wo es durch die Allee geht. Schwimmtage können derzeit noch nicht angeboten werden. Peter Ehrmantraut steht nach frühzeitiger Rücksprache auch für Abnahmen außerhalb der genannten Termine bereit.