3. Fußball-Liga : Gegen den Tabellenführer in „einer guten Außenseiterposition“

Kaiserslautern 3. Fußball-Liga: Der 1. FC Kaiserslautern will im nächsten Heimspiel am Mittwochabend dem MSV Duisburg Paroli bieten.

Beim 2:1-Erfolg gegen Schlusslicht Jena am Sonntag haderte Schommers vor allem mit dem Auftritt in Hälfte zwei. „Es reicht nicht, in dieser Liga nur 80 Prozent zu bringen. Wir müssen in jeder Partie konstant über 90 Minuten zu 100 Prozent unsere Leistung abrufen“, betont der FCK-Coach am Dienstag. Er sehe allerdings auch, dass seine Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht hat: „Wenn wir führen und hinten raus die Leistung nicht konstant halten, diese Spiele trotzdem noch zu gewinnen.“ Das haben die Lautrer in dieser Saison allzu häufig schon anders erlebt. Daher hofft Schommers, dass sein Team aus den zweiten 45 Minuten gegen Jena gelernt hat. „Wir müssen gegen den MSV an unsere Grenze gehen, um hier etwas entgegenzusetzen und die Partie erfolgreich zu gestalten“, erklärt der 41-Jährige, wie er den Duisburgern Paroli bieten will.