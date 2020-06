3. Fußball-Liga : Noch kein Kräfteverschleiß spürbar

Über einen wichtigen Heimsieg wollen die Lautrer um Christian Kühlwetter (links) und Carlo Sickinger am Samstag gegen Chemnitz jubeln. Foto: dpa/Thomas Frey

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern bestreitet am Samstag ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf gegen den Chemnitzer FC.

Boris Schommers wird nicht müde, ganz alleine oben auf dem Podium in den Katakomben des Fritz-Walter-Stadions zu sitzen, und Frage um Frage zu beantworten. Auch bei seiner Mannschaft sieht der Trainer des 1. FC Kaiserslautern noch keine Kraftprobleme – vor dem fünften Spiel innerhalb von 13 Tagen seit dem Re-Start der 3. Fußball-Liga. „Wir haben es bisher gut hinbekommen über die Rotation, dass die Spieler nicht überspielt sind. Dass wir immer auch genügend frische Jungs auf dem Platz haben“, erklärt der FCK-Coach, der es mit den Worten eines ehemaligen Wegbegleiters halten will: „Es gibt doch nichts Geileres, als alle drei Tage ein Spiel zu haben.“ Spielen, regenerieren, essen – und schon wieder spielen. „Halten wir uns doch an diese Marschroute und freuen uns, dass wir am Samstag schon wieder ein Spiel haben“, sagt Schommers mit einem Grinsen.

Eines, das für den FCK richtungsweisend sein könnte. Denn mit einem Sieg gegen den Tabellen-Fünfzehnten Chemnitzer FC an diesem Samstag (14 Uhr) könnten die Pfälzer einen wichtigen Schritt Richtung Klassenverbleib machen. Sieben Spieltage vor Schluss belegen sie mit 41 Punkten Rang zwölf. Chemnitz hat vier Zähler weniger.

Info Endlich ein Heimspiel für Carl Zeiss Jena Ungewohnte Heimatgefühle für Carl Zeiss Jena: Der Fußball-Drittligist darf sein Heimspiel an diesem Sonntag (13 Uhr/MagentaSport) gegen den KFC Uerdingen wieder im Ernst-Abbe-Sportfeld austragen. Für die fast schon sicher abgestiegenen Thüringer ist es der erste Auftritt im eigenen Stadion nach dem Neustart. Aufgrund der Verfügungslage in Jena war die Ausübung von Profisport untersagt. Für das Heimspiel gegen den Chemnitzer FC (0:1) Ende Mai war Carl Zeiss deshalb nach Würzburg umgezogen, für das Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (1:2) wurde das Heimrecht mit den Pfälzern getauscht.

Während die Sachsen die vergangenen drei Partien verloren haben, mussten die Lautrer erst in der zurückliegenden Begegnung gegen Spitzenreiter MSV Duisburg eine Niederlage (1:3) einstecken. „Wir haben uns seit dem Re-Start gegen Magdeburg spielerisch gesteigert, sind in den Zweikämpfen besser geworden – das geht in die richtige Richtung“, erklärt Schommers. Das Duisburg-Spiel habe allerdings deutlich gezeigt, „dass wir mehr an den Standards arbeiten müssen“.

Solche einfachen Gegentreffer nach Standardsituationen will Boris Schommers nicht mehr sehen. Ansonsten hofft er, dass seine Mannschaft den spielerischen Weg auch gegen Chemnitz so weiterverfolgt wie zuletzt. Mit dem Tabellen-Fünfzehnten erwartet der 41-Jährige eine Mannschaft, „die weiß wo sie steht, die alles reinwerfen wird, aber auch spielerische Lösungen sucht.“ Die Roten Teufel müssten gut gegen den Ball arbeiten und Räume eng halten. „Wir wollen in unserer Ausrichtung aber auch unser Spiel auf den Platz bringen.“ Und das auch dieses Mal sicher mit Veränderungen. „Vielleicht aber gar nicht so viele bei den Spielern, sondern vielmehr an der taktischen Ausrichtung“, will sich der Trainer keinesfalls in die Karten schauen lassen.

Klar ist jedoch, dass Boris Schommers mit den schon länger an den Adduktoren verletzten Simon Skarlatidis und Andri Bjarnasonweiter nicht planen kann. Der Einsatz von Janik Bachmann ist wegen muskulärer Probleme fraglich.