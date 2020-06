Wichtige Verbindung zwischen Bubenhausen in der Zweibrücker Innenstadt : Brücke wird wohl erst 2021 erneuert

Zweibrücken Die seit fast zwei Jahren gesperrte Brücke für Fußgänger und Radfahrer am Bubenhauser Kreisel vorbei sollte eigentlich bereits 2019 saniert worden sein. Doch die für die Finanzierungsfrage wichtige Übertragung von Landes- auf Bundes-Eigentum verzögert sich.

Schon seit September 2018 ist die Fußgänger- und Radfahrer-Brücke am Bubenhauser Kreisel komplett gesperrt. Damals teilte die Stadt mit, die Brücke könne erst 2019 saniert werden, weil man Geld dafür in den Haushalt stellen müsse. Diejenigen, die sich damals darüber empörten, dass es so lange dauert, wären heute froh, wenn so lange gedauert hätte – denn die Brücke ist bis heute gesperrt. Und Merkur-Recherchen zeigen: Sie wird sogar noch länger gesperrt bleiben als zuletzt angekündigt.