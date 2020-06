Fußball-Transfer : SV Battweiler verpflichtet André Hampel

Battweiler Der SV Battweiler geht voll in die Planung der kommenden Saison. Der Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga Westpfalz hat André Hampel vom SV Herschberg verpflichtet. Der in der offensive flexibel einsetzbare Spieler schnürte seine Fußballschuhe in den vergangenen Jahren für den SVH und stieg mit deren erster Mannschaft sogar bis in die Verbandsliga auf.