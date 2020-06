Landgericht Zweibrücken urteilt : Lange Haftstrafen für Köpfe einer Drogendealer-Bande

Zweibrücken Die Erste Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken hat zwei 34- und 62-jährige Homburger zu sechseinhalb und sieben Jahren Freiheitsentzug verurteilt und zudem ihre Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

Sie müssen für mehrere Jahre hinter Gitter: Zwei 62- und 34-jährige Homburger sind am Montagnachmittag vom Landgericht Zweibrücken zu sechseinhalb beziehungsweise sieben Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden. Zudem ordnete die Erste Strafkammer die Unterbringung der beiden alkohol- und drogenabhängigen Männer in einer Entziehungsanstalt an. Das Gericht blieb damit unter dem Antrag der Ermittlungsbehörde. Staatsanwalt Patrick Langendörfer hatte für die beiden Homburger siebeneinhalb beziehungsweise acht Jahre Haft beantragt.

Für den Anklagevertreter stand außer Frage, dass die beiden Männer die „Führungsfiguren“ einer fünfköpfigen Drogendealer-Bande waren, die in den vergangenen sechs Jahren in Zweibrücken, Pirmasens, Waldmohr, Homburg, Forbach und andernorts gemeinsam mit weiteren gesondert verfolgten Angeklagten mit Rauschgift, vor allem mit Marihuana und Amphetaminen, „umfangreich“ gehandelt hatten. Sie sollen in den vergangenen Jahren Drogen im Wert von 1 850 550 Euro verkauft haben. Zudem hätten sie große Mengen Drogen in den Niederlanden, in Frankreich und in Tschechien beschafft, nach Deutschland eingeführt und deren Weiterverkauf organisiert. Es habe eine „hierarchische Struktur“ gegeben, in der der 34-Jährige der „Bandenkopf“ und der 62-Jährige der „Arbeiter“ gewesen seien.